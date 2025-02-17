Арсенал продаст Зинченко: Атлетико готов заплатить небольшую сумму

Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Лондонский "Арсенал" летом все же продаст украинского левого защитника Александра Зинченко. Футболист уйдет из команды в Ла Лигу.

О предстоящем трансфере сообщил портал estoesatleti.es.

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Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Кто купит Зинченко

Известно, что летом Зинченко может стать футболистом мадридского "Атлетико", где настроены купить его за небольшую сумму.

"Атлетико" могли купить игрока в январе, но не сделали это из-за определенных финансовых ограничений.

Следующим летом "матрасники" готовы купить футболиста за 20 млн евро, что устроит лондонцев. У футболиста в июне 2026 года завершается действие контракта с "канонирами". Если они не продадут Александра следующим летом, то его трансферная стоимость сильно упадет.

Диего Симеоне. Фото: "Атлетико"

Продлевать контракт с Зинченко не собираются, поскольку он является лишь третьей опцией на позиции левого защитника.

В этом сезоне Зинченко сыграл за "Арсенал" в 13 матчах. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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