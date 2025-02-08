У Зинченко могут начаться проблемы в Арсенале из-за трансфера

Александр Зинченко с партнерами по команде. Фото: instagram.com/zinchenko/

Лондонский "Арсенал" так и не смог продать защитника сборной Украины Александра Зинченко. Английский клуб не получил ни одного предложения по игроку.

Ближайшие полгода станут сложным испытанием для Зинченко, сообщает Daily Mail.

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С самого начала нынешнего сезона Александр Зинченко потерял место в основном составе "Арсенала". Отсутствие стабильности и предрасположенность к травмам 28-летнего футболиста привела к тому, что он проиграл конкуренцию Риккардо Калафиори, а затем еще и Юрриену Тимберу. Во время зимнего трансферного окна украинец мог сменить клуб, но этого так и не произошло.

Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/zinchenko/

Дальнейшие перспективы Зинченко

Зимой опытным защитником интересовалось сразу два известных клуба. Дортмундская "Боруссия" и мадридский "Атлетико" изучали возможность трансфера Александра Зинченко, однако в итоге он остался в "Арсенале".

Немецкий клуб хотел арендовать футболиста сроком до конца сезона, но это не устроило "канониров", которые настаивают на продаже Зинченко. Испанцы были готовы заплатить за Александра. Они предложили 10 млн евро и еще половину этой суммы в качестве бонусов. Проблема оказалась в том, что "Арсенал" требовал за украинца 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл только 13 матчей в составе "канониров". Летом у него снова появится шанс уйти из лондонского клуба, а до того времени Александр останется игроком запаса "Арсенала".

Напомним, стали известны подробности о возможной дисквалификации футболиста "Челси" Михаила Мудрика.

Андрей Воронин забивал голы за сборную Украины, немецкий "Байер" и английский "Ливерпуль" — чем сейчас занимается футболист.

Известный легионер "Динамо" собирается вернуться в Украину уже в ближайшее время.

Также основной состав киевской команды может усилить один из самых талантливых юных игроков "Динамо".