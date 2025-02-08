У Зінченка можуть початися проблеми в Арсеналі через трансфер

Олександр Зінченко з партнерами по команді. Фото: instagram.com/zinchenko/

Лондонський "Арсенал" так і не зміг продати захисника збірної України Олександра Зінченка. Англійський клуб не отримав жодної пропозиції щодо гравця.

Найближчі пів року стануть складним випробуванням для Зінченка, повідомляє Daily Mail.

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З самого початку нинішнього сезону Олександр Зінченко втратив місце в основному складі "Арсеналу". Відсутність стабільності та схильність до травм 28-річного футболіста призвела до того, що він програв конкуренцію Ріккардо Калафіорі, а потім ще і Юррієну Тімберу. Під час зимового трансферного вікна українець міг змінити клуб, але цього так і не сталося.

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/zinchenko/

Подальші перспективи Зінченка

Взимку досвідченим захисником цікавилося відразу два відомих клуби. Дортмундська "Боруссія" і мадридський "Атлетіко" вивчали можливість трансферу Олександра Зінченка, однак у підсумку він залишився в "Арсеналі".

Німецький клуб хотів орендувати футболіста терміном до кінця сезону, але це не влаштувало "канонірів", які наполягають на продажу Зінченка. Іспанці були готові заплатити за Олександра. Вони запропонували 10 млн євро і ще половину цієї суми як бонуси. Проблема виявилася в тому, що "Арсенал" вимагав за українця 20 млн євро.

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв лише 13 матчів у складі "канонірів". Влітку у нього знову з'явиться шанс піти з лондонського клубу, а до того часу Олександр залишиться гравцем запасу "Арсеналу".

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