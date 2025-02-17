Арсенал продасть Зінченка: Атлетіко готовий заплатити невелику суму

Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Лондонський "Арсенал" влітку все ж продасть українського лівого захисника Олександра Зінченка. Футболіст піде з команди у Ла-Лігу.

Про майбутній трансфер повідомив портал estoesatleti.es.

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Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Хто купить Зінченка

Наразі відомо, що влітку Зінченко може стати футболістом мадридського "Атлетіко", де налаштовані купити футболіста за невелику суму.

"Атлетіко" могли купити гравця у січні, але не зробили це через певні фінансові обмеження.

Наступного літа "матрасники" готові купити футболіста за 20 млн євро, що влаштує лондонців. У футболіста в червні 2026 року завершується дія контракту з "канонірами". Якщо вони не продадуть Олександра наступним літом, то його трансферна вартість сильно впаде.

Дієго Сімеоне. Фото: "Атлетіко"

Продовжувати контракт з Зінченком не збираються, оскільки він є лише третьою опцією на позиції лівого захисника.

Цього сезону Зінченко зіграв за "Арсенал" у 13 матчах. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 30 мільйонів євро.

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