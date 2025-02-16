Реал — Манчестер Сити: интересные факты о Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ответный матч "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити" состоится в среду, 19 февраля. Первый поединок между этими командами подтвердил свой статус центрального на данном этапе Лиги чемпионов.

Мадридский "Реал" в первом матче на последних минутах сумел вырвать гостевую победу над "Манчестер Сити" со счетом 3:2, сообщает портал Новини.LIVE.

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Важную роль в этой победе, конечно же, сыграла работа тренера команды Карло Анчелотти. О нем и поговорим подробнее. Тем более, сам по себе наставник "Реала" — персона очень интересная и незаурядная. Есть несколько фактов, которые ярко описывают его личность.

Факт 1. Анчелотти говорит на языке клуба

Карло Анчелотти за свою тренерскую карьеру работал в разных чемпионатах, он успел побывать в Англии, Испании, Германии и Франции.

В каждой стране он старается говорить с игроками на одном языке. Анчелотти ранее признавался, что сам по себе не лингвист, поэтому трудности при изучении новых языков возникают.

Но трудности его никогда не останавливали.

Факт 2. Анчелотти пишет книги

Главный тренер мадридского "Реала" уже успел написать две автобиографии — "Тихое лидерство" и "Моя рождественская елка".

В первой книге описана история его карьеры футбольного менеджера. Он описывает жизненные истории и рассказывает о своей модели управления.

Во второй книге итальянец подробно разбирает свою спортивную карьеру.

Факт 3. Анчелотти — самый титулованный тренер в истории "Реала"

В декабре прошлого года Анчелотти добыл свой 15-й трофей с "Реалом". Это был Межконтинентальный кубок.

Победа на этом турнире вывела Анчелотти на первое место в списке самых титулованных тренеров "Реала". Он превзошел Мигеля Муньоса, у которого 14 добытых трофеев.

Напомним, киевское "Динамо" продлило контракт с одним из своих важных игроков и "повесило" на него очень высокий ценник.

Футболист решил сменить украинское гражданство на испанское. Он уже объяснил, почему.

"Динамо" интересуется игроком, которого не хочет отпускать в Украину его мама.

Названы причины, которые могут помочь "Манчестер Сити" пройти "Реал" в Лиге чемпионов.