Реал — Манчестер Сіті: цікаві факти про Карло Анчелотті

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Матч-відповідь "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 19 лютого. Перший поєдинок між цими командами підтвердив свій статус центрального на даному етапі Ліги чемпіонів.

Мадридський "Реал" у першому матчі на останніх хвилинах зумів вирвати гостьову перемогу над "Манчестер Сіті" з рахунком 3:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Важливу роль у цій перемозі, звісно ж, зіграла робота тренера команди Карло Анчелотті. Про нього й поговоримо детальніше. Тим більше, сам по собі наставник "Реала" — персона дуже цікава та непересічна. Є кілька фактів, які яскраво описують його особистість.

Факт 1. Анчелотті говорить мовою клубу

Карло Анчелотті за свою тренерську кар'єру працював у різних чемпіонатах, він встигнув побувати в Англії, Іспанії, Німеччині та Франції.

У кожній країні він намагається говорити з гравцями однією мовою. Анчелотті раніше зізнавався, що сам по собі не лінгвіст, тому труднощі при вивчення нових мов виникають.

Але труднощі його ніколи не зупиняли.

Факт 2. Анчелотті пише книги

Головний тренер мадридського "Реала" вже встиг написати дві автобіографії — "Тихе лідерство" та "Моя різдвяна ялинка".

У першій книзі описана історія його кар'єри футбольного менеджера. Він описує життєві історії та розповідає про свою модель управління.

У другій книзі італієць детально розбирає свою спортивну кар'єру.

Факт 3. Анчелотті — найтитулованіший тренер в історії "Реала"

У грудні минулого року Анчелотті здобув свій 15-й трофей з "Реалом". Це був Міжконтинентальний кубок.

Перемога на цьому турнірі вивела Анчелотті на перше місце у списку найтитулованіших тренерів "Реала". Він перевершив Мігеля Муньйоса, у якого 14 здобутих трофеїв.

Нагадаємо, київське "Динамо" продовжило контракт з одним із своїх важливих гравців і "повісило" на нього дуже високий цінник.

Футболіст вирішив змінити українське громадянство на іспанське. Він вже пояснив, чому.

"Динамо" цікавиться гравцем, якого не хоче відпускати до України його мама.

Названі причини, які можуть допомогти "Манчестер Сіті" пройти "Реал" у Лізі чемпіонів.