Реал Мадрид — Манчестер Сити: англичане нашли замену для Де Брюйне

Кевин Де Брюйне. Фото: Reuters

Матч "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити" станет определяющем в текущем сезоне еврокубков. При этом англичане параллельно ищут новых игроков, чтобы усилить состав на следующий сезон.

По информации паблика TBR Football, клуб уже нашел замену бельгийской звезде Кевину Де Брюйне.

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Источник сообщил, что английский клуб хочет подписать 23-летнего бельгийца Шарля Де Кетеларе.

Футболист выступает за "Аталанту" из Бергамо с августа 2023 года. Ранее он перешел в клуб в аренду из "Милана".

Игра полузащитника так понравилась руководству "Аталанты", что клуб его выкупил за 22 млн евро.

В текущем году Кетеларе сыграл за клуб в 37 матчах, где забил 11 мячей и отдал десять ассистов.

Действующий контракт Кетеларе с "Аталантой" длится до 30 июня 2027 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 38 млн евро.

Матч "Реал" — "Манчестер Сити" состоится 19 февраля, а его онлайн трансляция будет доступна на портале Новини.LIVE. В первой игре мадридцы выиграли со счетом 3:2.

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