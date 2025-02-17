Реал Мадрид — Манчестер Сіті: англійці знайшли заміну для Де Брюйне

Кевін Де Брюйне. Фото: Reuters

Матч "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" стане визначальним у поточному сезоні єврокубків. При цьому англійці паралельно шукають нових гравців, щоб посилити склад на наступний сезон.

За інформацією пабліка TBR Football, клуб уже знайшов заміну бельгійській зірці Кевіну Де Брюйне.

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"Ман Сіті" зробить заміну бельгійців

Джерело повідомило, що англійський клуб хоче підписати 23-річного бельгійця Шарля Де Кетеларе.

Футболіст виступає за "Аталанту" з Бергамо з серпня 2023 року. Раніше він перейшов до клубу в оренду з "Мілана".

Гра півзахисника так сподобалася керівництву "Аталанти", що клуб його викупив за 22 млн євро.

У поточному році Кетеларе зіграв за клуб у 37 матчах, де забив 11 м'ячів і віддав десять асистів.

Чинний контракт Кетеларе з "Аталантою" триває до 30 червня 2027 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 38 млн євро.

Матч "Реал" — "Манчестер Сіті" відбудеться 19 лютого, а його онлайн трансляція буде доступна на порталі Новини.LIVE. У першій грі мадридці виграли з рахунком 3:2.

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