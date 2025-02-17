Реал Мадрид может переехать в Германию или Италию — детали

Реал может сняться с чемпионата Испании — что известно
В чемпионате Испании назревает серьезный скандал. В итоге он может закончиться выходом из турнира одного из топовых клубов.
"Реал" Мадрид раздумывает над тем, чтобы покинуть Ла Лигу из-за конфликта с ее президентом Хавьером Тебасом, пишет Sport.es.
Это уже не первые слухи, которые связывают мадридский клуб с возможным переездом в другой чемпионат. СМИ пишут, что клуб Флорентино Переса "устал".
Куда может переехать "Реал"
По данным журналистов, "Реал" "чувствует, что устал от судейской предвзятости и политики Ла Лиги".
В клубе считают, что Тебас объединил другие клубы против них. И они якобы стали "жертвой системы, которая наказывает их больше других".
Мадридский клуб может переехать в немецкую Бундеслигу, итальянскую Серию А или французскую Лигу 1.
Появление такого клуба в указанных чемпионатах может повысить их коммерческую привлекательность. Кроме этого, президент клуба Флорентино Перес продолжает продвигать проект Суперлиги.
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