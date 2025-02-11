Игрок Реала попал в серьезный скандал — что грозит

Игроки мадридского "Реала" во время матча. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В испанском футболе произошел серьезный скандал. Его фигурантом является один из талантов самого титулованного клуба страны.

Центральный защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио проиграл апелляцию по делу о половом акте с несовершеннолетней, сообщает El Pais.

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В деле засветился он и еще трое игроков молодежной команды "Реала". Оно сейчас остается на рассмотрении.

Игрок мадридского "Реала" Рауль Асенсио во время матча. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Детали дела

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Рауль Асенсио и еще трое игроков молодежки "Реала", которые уже покинули клуб, были обвинены в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетней.

Мать пострадавшей заявила, что половой акт был по обоюдному согласию, но девушка не знала о записи на видео.

Юристы игрока попытались закрыть дело, но их запрос был отклонен, поскольку были найдены доказательства, доказывающие вину игроков.

В этом сезоне Рауль Асенсио провел 20 матчей за мадридский "Реал", отметившись одной голевой передачей.

Он попал в основу из-за большого количества травм в защите мадридского клуба.

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