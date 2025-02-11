Гравець Реала потрапив у серйозний скандал — що загрожує

Гравці мадридського "Реала" під час матчу. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В іспанському футболі стався серйозний скандал. Його фігурантом є один із талантів найтитулованішого клубу країни.

Центральний захисник мадридського "Реала" Рауль Асенсіо програв апеляцію у справі щодо статевого акту з неповнолітньою, повідомляє El Pais.

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У справі засвітився він та ще троє гравців молодіжної команди "Реала". Вона зараз залишається на розгляді.

Гравець мадридського "Реала" Рауль Асенсіо під час матчу. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Деталі справи

Інцидент стався у вересні 2023 року. Рауль Асенсіо та ще троє гравців молодіжки "Реала", які вже залишили клуб, були звинувачені у поширенні відео сексуального характеру за участі неповнолітньої.

Мати постраждалої заявила, що статевий акт був за обопільної згоди, але дівчина не знала про запис на відео.

Юристи гравця спробували закрити справу, але їхній запит було відхилено, оскільки були знайдені докази, які доводять провину гравців.

Цього сезону Рауль Асенсіо провів 20 матчів за мадридський "Реал", відзначившись однією гольовою передачею.

Він потрапив до основи через велику кількість травм у захисті мадридського клубу.

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