Бывший футболист Динамо добровольно ушел в армию

Игроки "Динамо" празднуют победу в 2015 году. Фото: УНИАН

Известный австрийский футболист Александар Драгович, который выступал в киевском "Динамо", получил повестку. Это произошло прямо после матча, в котором защитник принял участие.

Профессиональный спортсмен несколько месяцев потратит на службу в армии, сообщает Kleine Zeitung.

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Александр Драгович уехал их Австрии в 2011 году и не прошел обязательную для граждан этой страны службу в армии. После этого он выступал за швейцарский "Базель", киевское "Динамо", немецкий "Байер", английский "Лестер" и сербскую "Црвену Звезду". А 2024 году футболист вернулся в родную "Аустрию", где и получил повестку.

Александер Драгович против Сеска Фабрегаса из "Челси". Фото: УНИАН

Что должен сделать Драгович

Статус профессионального футболиста освобождает бывшего защитника "Динамо" от регулярной службы. Однако, как и все остальные австрийский мужчины, 33-летний спортсмен должен пройти базовую подготовку.

Драгович получил повестку после матча "Аустрии" с "Рапидом". В течение двух следующих месяцев он должен регулярно появляться в национальном армейском спортивном центре в Вене.

В составе киевского "Динамо" с 2013 по 2016 год Драгович дважды становился чемпионом Украины и обладателем национального Кубка, а также завоевал Суперкубок страны.

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