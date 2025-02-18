Полесье усилилось футболистом, который готов стать основным

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Талантливый бразильский футболист заключил контракт с украинским клубом. Руководство житомирского "Полесья" рассчитывает на молодого голкипера, который пополнил команду нынешней зимой.

Рафаэл Нуньес будет конкурировать за место в основе "Полесья", сообщает Telegram-канал Inside UPL.

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Вратарь Рафаэль Нуньес. Фото: Telegram

Детали перехода Нуньеса

После ухода из украинской команды Дениса Бойко, который защищал цвета "Полесья" в прошлом сезоне, клуб нуждался в еще одном голкипере. Им и стал участник престижного молодежного турнира Copinha Рафа Нуньес.

Высокий вратарь будет номинально третьим голкипером "Полесья". Речь идет об аренде сроком до конца сезона. У житомирского клуба будет право выкупа контракта футболистам. О финансовых аспектах сделки пока ничего не известно.

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