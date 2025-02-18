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Полісся знайшло несподівану заміну Бойку — про кого йдеться

18 лютого 2025 15:49
Станіслав Костюк - Редактор
Полісся посилилося футболістом, який готовий стати основним
Головний тренер "Полісся" Імад Ашур. Фото: instagram.com/fcpolissya/
Станіслав Костюк - Редактор

Талановитий бразильський футболіст уклав контракт з українським клубом. Керівництво житомирського "Полісся" розраховує на молодого голкіпера, який поповнив команду цієї зими.

Рафаел Нуньєс конкуруватиме за місце в основі "Полісся", повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

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Рафаэль Нуньес
Воротар Рафаель Нуньєс. Фото: Telegram

Деталі переходу Нуньєса

Після відходу з української команди Дениса Бойка, який захищав кольори "Полісся" минулого сезону, клуб потребував ще одного голкіпера. Ним і став учасник престижного молодіжного турніру Copinha Рафа Нуньєс.

Високий воротар буде номінально третім голкіпером "Полісся". Йдеться про оренду терміном до кінця сезону. У житомирського клубу буде право викупу контракту футболістів. Про фінансові аспекти угоди поки нічого не відомо.

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