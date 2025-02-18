Полісся посилилося футболістом, який готовий стати основним

Полісся знайшло несподівану заміну Бойку — про кого йдеться
Талановитий бразильський футболіст уклав контракт з українським клубом. Керівництво житомирського "Полісся" розраховує на молодого голкіпера, який поповнив команду цієї зими.
Рафаел Нуньєс конкуруватиме за місце в основі "Полісся", повідомляє Telegram-канал Inside UPL.
Молодий 18-річний вихованець бразильського "Фламенго" Рафаел Нуньєс став футболістом "Полісся". Голкіпер підписав офіційний контракт із житомирським клубом.
Деталі переходу Нуньєса
Після відходу з української команди Дениса Бойка, який захищав кольори "Полісся" минулого сезону, клуб потребував ще одного голкіпера. Ним і став учасник престижного молодіжного турніру Copinha Рафа Нуньєс.
Високий воротар буде номінально третім голкіпером "Полісся". Йдеться про оренду терміном до кінця сезону. У житомирського клубу буде право викупу контракту футболістів. Про фінансові аспекти угоди поки нічого не відомо.
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