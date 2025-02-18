Циганков готовий допомогти Жироні у важливому поєдинку

Віктор Циганков перед грою. Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков близький до повернення на поле. Футболіст отримав травму минулого тижня, але вже майже відновився.

Тренерський штаб "Жирони" розраховує, що хавбек зможе вийти на поле в найближчому матчі, повідомляє Sport.es.

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Під час поєдинку іспанської Ла-Ліги з "Гетафе" (1:2) Віктор Циганков відчув дискомфорт. Футболіст збірної України залишив поле незадовго до фінального свистка. Проте хавбеку вдалося уникнути серйозних проблем зі здоров'ям.

Циганков у складі "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Коли Циганков повернеться в гру

Український футболіст травмував задню поверхню стегна. Тренерський штаб надав Циганкову відпочинок, після чого він поступово приступив до тренувань. Наразі не відомо, коли Віктор зможе знову зіграти. Однак оптимістичні прогнози лікарів дають змогу зробити висновок, що це станеться скоро.

Уже в неділю, 23 лютого, на "Жирону" очікує матч чемпіонату Іспанії проти мадридського "Реала". Не виключено, що Віктор Циганков зуміє допомогти своїй команді в цьому протистоянні. У нинішньому сезоні українець провів на полі 18 матчів, у яких забив 1 гол і зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, у мадридського "Реала" з'явилися проблеми в чемпіонаті Іспанії, через які команда може заявитися в іншу лігу.

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