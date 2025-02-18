Цыганков готов помочь Жироне в важном поединке

Виктор Цыганков перед игрой. Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков близок к возвращению на поле. Футболист получил травму на прошлой неделе, но уже почти восстановился.

Тренерский штаб "Жироны" рассчитывает, что хавбек сможет выйти на поле в ближайшем матче, сообщает Sport.es.

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Во время поединка испанской Ла Лиги с "Хетафе" (1:2) Виктор Цыганков почувствовал дискомфорт. Футболист сборной Украины покинул поле незадолго до финального свистка. Однако хавбеку удалось избежать серьезных проблем со здоровьем.

Цыганков в составе "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Когда Цыганков вернется в игру

Украинский футболист травмировал заднюю поверхность бедра. Тренерский штаб предоставил Цыганкову отдых, после чего он постепенно приступил к тренировкам. Пока не известно, когда Виктор сможет снова сыграть. Однако оптимистичные прогнозы врачей позволяют сделать вывод, что это случится скоро.

Уже в воскресенье, 23 февраля, "Жирону" ожидает матч чемпионата Испании против мадридского "Реала". Не исключено, что Виктор Цыганков сумеет помочь своей команде в этом противостоянии. В нынешнем сезоне украинец провел на поле 18 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, у мадридского "Реала" появились проблемы в чемпионате Испании, из-за которых команда может заявиться в другую лигу.

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