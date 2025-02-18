Цыганык сделал заявление о дисквалификации Мудрика

Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик до сих пор ждет результаты повторной пробы на допинг. Пока не известно, когда футболист сможет снова выйти на поле.

Известный спортивный журналист Игорь Цыганык поделился мнением об этой ситуации в своей передаче "Циганик LIVE".

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Михаилу Мудрику грозит длительная дисквалификация. В конце 2024 года проба украинского игрока на допинг оказалась положительной. В феврале должен стать известен результат повторной пробы на наличие в крови футболиста "Челси" запрещенного вещества, однако пока о ней ничего не известно.

Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/m10.mudryk_/

Что Цыганык сказал о Мудрике

Журналист не понимает, почему до сих пор нет информации о результате второй пробы на допинг украинского игрока. Согласно прогнозам, результат должен был появиться в начале февраля, однако уже середина месяца, а новостей все еще нет.

"Честно говоря, я тоже удивлен тому, что это так затягивается. И чем больше времени проходит, тем меньше надежды на положительный исход для Мудрика. Именно так все в итоге и может получиться. Но пока ждем", — заявил Цыганык.

В сезоне 2024/2025 Михаил Мудрик успел провести 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

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