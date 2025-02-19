Ротань готовит замену Калюжному в составе Александрии

Тренер Руслан Ротань (слева) руководит игрой команды. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Тренерский штаб "Александрии" доволен работой клуба на зимнем трансферном рынке. Как минимум один из новичков команды способен существенно усилить ее уровень игры.

Во второй половине нынешнего сезона состав "Александрии" изменится, сообщил в своей авторской программе журналист Виктор Вацко.

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"Александрия" продолжает готовиться к матчам второй части сезона чемпионата Украины, который возобновятся уже в ближайшие выходные. Зимой клуб активно работал на трансферном рынке и хорошо усилил состав. Один из новичков уже продемонстрировал готовность играть важную роль в новой команде.

Владимир Шепелев в матче за "Александрию". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Ротань доволен новым игроком

Бывший полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев присоединился к "Александрии" на правах свободного агента. В команде не сомневались в профессиональных качествах 27-летнего полузащитника. При этом он продемонстрировал желание как можно быстрее набрать оптимальную форму и уже справился с этой задачей.

"Собрание показало, что Шепелев сразу ворвался в основной состав "Александрии". Совершенно все указывает на то, что Владимир будет игроком основы. Руслан Ротань, насколько мне известно, очень им доволен", — рассказал Виктор Вацко.

Лидер "Александрии" Иван Калюжный. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

По словам журналиста, Владимир Шепелев уже сейчас является одним из лучших игроков "Александрии" по показателю физической подготовки. Во второй части сезона хавбек станет важной частью команды, а со временем сможет заменить в ней Калюжного.

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