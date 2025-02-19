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Дюбуа объяснил, как именно собирается победить Паркера в бою

19 февраля 2025 11:11
Алексей Паламарчук - Редактор
Дюбуа сделал важное заявление перед чемпионским боем с Паркером
Даниэль Дюбуа в ринге. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/
Алексей Паламарчук - Редактор

Две звезды бокса продолжают готовиться к первому важному бою в 2025 году. Даниэль Дюбуа будет противостоять Джозефу Паркеру в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. 

За несколько дней до боя Дюбуа раскрыл план на бой, сообщает BoxNation

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Рано утром в субботу, 22 февраля, в Саудовской Аравии пройдет новый "Вечер бокса". Главным поединком станет противостояния двух тяжеловесов — Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера. Боксер из Англии будет защищать титул чемпионата мира IBF в бою с претендентом на пояс из Новой Зеландии. 

Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа готовится к поединку. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

План Дюбуа на бой 

Обладатель титула IBF признался, что хочет добиться сразу двух целей в поединке с Джозефом Паркером. Даниэль Дюбуа попытается подарить зрителям настоящее шоу, но в то же время он хочет завершить противостояние быстрой победой. 

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер перед боем. Фото: instagram.com/joeboxerparker/

Дюбуа подтвердил, что мечтает завершить бой с Паркером за 3 раунда. Британец не сомневается, что сумеет защитить титул чемпиона мира и сохранить пояс по версии IBF, после чего сможет претендовать на противостояние с Александром Усиком. 

"Я могу победить Паркера. У меня есть все для этого. Не сомневаются, что Джозеф будет отчаянно сражаться и проявить себя лучшим образом, но именно я должен стать победителем боя", — заявил Дюбуа.

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