Цыганков установил исторический рекорд в Жироне

Цыганков стал лучшим игроком в истории Жироны — что известно
Украинский вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков проводит третий сезон в клубе. За это время он вошел в его историю.
По информации паблика footballconstructor, украинец достиг невероятного для команды статистического показателя.
Чего достиг Цыганков в "Жироне"
Сейчас Цыганков вышел на первое место в истории "Жироны" за время выступлений в Ла Лиге — сильнейшей лиги Испании.
Поскольку "Жирона" раньше не очень часто играла в Ла Лиге, то в рейтинге те игроки, которые играли за клуб в последние три сезона.
Цыганков пока занимает первую позицию с 16 ассистами. Украинец лишь на один пас опережает Мигеля Гутьерреса и Порту.
Также 13 ассистов у Алеиша Гарсии и 12 голевых передач у Ян Коуту.
В этом сезоне 27-летний Цыганков сыграл в 18 матчах, где забил гол и сделал три ассиста.
Действующий контракт футболиста с "Жироной" действует до июня 2027 года. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 22 млн евро.
"Жирона" после 24 туров чемпионата Испании занимает 10 позицию с 31 баллом в активе.
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