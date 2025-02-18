Лунин может продолжить карьеру в другом испанском клубе

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/realmadrid/

Будущее голкипера сборной Украины Андрея Лунина в мадридском "Реале" остается неопределенным. Футболист может стать частью другой известной команды.

Один из клубов, который интересовался Луниным, вернулся к его кандидатуре, сообщает Sport.es.

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Андрей Лунин работает с мячом. Фото: instagram.com/realmadrid/

Где может играть Лунин

Если в ближайшие месяцы ничего не изменится, голкипер "бланкос" может попрощаться с "Сантьяго Бернабеу". Руководство "Реала" тоже не против продать Лунина, но за своего игрока "королевский клуб" хочет получить не менее 20 млн евро.

Эту сумму может заплатить другая испанская команда. Это "Атлетико", так что в случае такого трансфера Лунину даже не придется уезжать из столицы Испании.

Летом "матрасники" могут попрощаться с Яном Облаком, которого ждут в Саудовской Аравии. Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает Андрея Лунина хорошей заменой для словенца. Однако пока дело ограничивается только интересом, клубы еще не контактировали по поводу этого трансфера.

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