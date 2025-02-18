На Судакова претендует еще один известный клуб

Георгий Судаков на сборах "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" сможет выгодно продать своего воспитанника Георгия Судакова. Появляется все больше клубов, которые интересуются полузащитником сборной Украины.

"Горняки" ждут предложение из Англии по своему игроку, сообщает GiveMeSport.

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Клубы из трех чемпионатов проявляют интерес к хавбеку национальной команды Украины Георгию Судакову. В последнее время регулярно появляется информация о том, что 22-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Новый претендент на Судакова

Согласно данным британских журналистов, украинский хавбек может перейти в "Вест Хэм". Лондонский клуб активно интересуется воспитанником "Шахтера", который хочет получить за своего игрока 65 млн евро.

Георгий Судаков во время разминки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Неизвестно, готовы ли "молотобойцы" платить такую сумму. Однако переговоры двух клубов уже идут. Также в Англии интерес к украинцу проявляют "Ньюкасл" и еще несколько клубов. До лета этого года Судаков останется в "Шахтере".

В сезоне 2024/2025 полузащитник сыграл в составе "горняков" 25 поединков во всех турнирах. Он забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

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