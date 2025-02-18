На Судакова претендует еще один известный клуб

Судаков готовится к трансферу — есть новый претендент на игрока
Донецкий "Шахтер" сможет выгодно продать своего воспитанника Георгия Судакова. Появляется все больше клубов, которые интересуются полузащитником сборной Украины.
"Горняки" ждут предложение из Англии по своему игроку, сообщает GiveMeSport.
Клубы из трех чемпионатов проявляют интерес к хавбеку национальной команды Украины Георгию Судакову. В последнее время регулярно появляется информация о том, что 22-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Новый претендент на Судакова
Согласно данным британских журналистов, украинский хавбек может перейти в "Вест Хэм". Лондонский клуб активно интересуется воспитанником "Шахтера", который хочет получить за своего игрока 65 млн евро.
Неизвестно, готовы ли "молотобойцы" платить такую сумму. Однако переговоры двух клубов уже идут. Также в Англии интерес к украинцу проявляют "Ньюкасл" и еще несколько клубов. До лета этого года Судаков останется в "Шахтере".
В сезоне 2024/2025 полузащитник сыграл в составе "горняков" 25 поединков во всех турнирах. Он забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.
Напомним, руководство киевского "Динамо" отпустило в луганскую "Зарю" перспективного молодого игрока.
А бывший футболист "Динамо" неожиданно получил повестку и должен пройти службу в армии.
Легендарный Олег Протасов, который играл в "Динамо", недавно отпраздновал день рождения — чем сейчас занимается бывший форвард.
Житомирское "Полесье" пригласило многообещающего игрока, который приехал в Украину из известного бразильского клуба.
Читайте Новини.LIVE!