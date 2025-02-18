На Судакова претендує ще один відомий клуб

Судаков готується до трансферу — є новий претендент на гравця
Донецький "Шахтар" зможе вигідно продати свого вихованця Георгія Судакова. З'являється все більше клубів, які цікавляться півзахисником збірної України.
"Гірники" чекають на пропозицію з Англії щодо свого гравця, повідомляє GiveMeSport.
Клуби з трьох чемпіонатів виявляють інтерес до хавбека національної команди України Георгія Судакова. Останнім часом регулярно з'являється інформація про те, що 22-річний футболіст може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.
Новий претендент на Судакова
Згідно з даними британських журналістів, український хавбек може перейти у "Вест Гем". Лондонський клуб активно цікавиться вихованцем "Шахтаря", який хоче отримати за свого гравця 65 млн євро.
Невідомо, чи готові "молоти" платити таку суму. Однак переговори двох клубів уже тривають. Також в Англії інтерес до українця виявляють "Ньюкасл" й ще декілька клубів. До літа цього року Судаков залишиться в "Шахтарі".
У сезоні 2024/2025 півзахисник зіграв у складі "гірників" 25 поєдинків у всіх турнірах. Він забив 10 голів і зробив 4 результативні передачі.
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