На Судакова претендує ще один відомий клуб

Георгій Судаков на зборах "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" зможе вигідно продати свого вихованця Георгія Судакова. З'являється все більше клубів, які цікавляться півзахисником збірної України.

"Гірники" чекають на пропозицію з Англії щодо свого гравця, повідомляє GiveMeSport.

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Клуби з трьох чемпіонатів виявляють інтерес до хавбека національної команди України Георгія Судакова. Останнім часом регулярно з'являється інформація про те, що 22-річний футболіст може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Новий претендент на Судакова

Згідно з даними британських журналістів, український хавбек може перейти у "Вест Гем". Лондонський клуб активно цікавиться вихованцем "Шахтаря", який хоче отримати за свого гравця 65 млн євро.

Георгій Судаков під час розминки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Невідомо, чи готові "молоти" платити таку суму. Однак переговори двох клубів уже тривають. Також в Англії інтерес до українця виявляють "Ньюкасл" й ще декілька клубів. До літа цього року Судаков залишиться в "Шахтарі".

У сезоні 2024/2025 півзахисник зіграв у складі "гірників" 25 поєдинків у всіх турнірах. Він забив 10 голів і зробив 4 результативні передачі.

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