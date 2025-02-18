Циганик зробив заяву про дискваліфікацію Мудрика

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: скриншот YouTube

Вінгер збірної України Михайло Мудрик досі чекає на результати повторної проби на допінг. Наразі невідомо, коли футболіст зможе знову вийти на поле.

Відомий спортивний журналіст Ігор Циганик поділився думкою про цю ситуацію у своїй передачі "Циганик LIVE".

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Михайлу Мудрику загрожує тривала дискваліфікація. Наприкінці 2024 року проба українського гравця на допінг виявилася позитивною. У лютому має стати відомим результат повторної проби на наявність у крові футболіста "Челсі" забороненої речовини, однак поки про неї нічого не відомо.

Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: instagram.com/m10.mudryk_/

Що Циганик сказав про Мудрика

Журналіст не розуміє, чому досі немає інформації про результат другої проби на допінг українського гравця. Згідно з прогнозами, результат мав з'явитися на початку лютого, проте вже середина місяця, а новин досі немає.

"Чесно кажучи, я теж здивований тому, що це так затягується. І що більше часу минає, то менше надії на позитивний результат для Мудрика. Саме так усе в підсумку і може вийти. Але поки що чекаємо", — заявив Циганик.

У сезоні 2024/2025 Михайло Мудрик встиг провести 13 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі.

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