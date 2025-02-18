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УАФ ввела трансферний бан щодо 14 українських клубів

18 лютого 2025 08:08
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
УАФ ввела санкції: 14 клубів отримали трансферний бан
Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ввів санкції щодо клубів. Постраждали навіть команди з УПЛ.

Відразу 14 клубів отримали трансферний бан, повідомив "Український футбол".

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Гравці "Вереса" Рівне. Фото: "Верес"

УАФ карає клуби

Українським клубам заборонили купувати та реєструвати нових футболістів через порушення певних правил УЄФА. Здебільшого це клуби, які мають борги із зарплати перед футболістами.

У цьому переліку клубів дві команди з УПЛ: "Верес" і "Зоря". Ще в ньому є "Дніпро-1", який наразі ніде не виступає, і харківський "Металіст" із Першої ліги.

Команди, які отримали трансферний бан:

  • "Верес" (Рівне)
  • "Дніпро-1" (Дніпро)
  • "Зоря" (Луганськ)
  • "Агробізнес" (Волочиськ)
  • "Діназ" (Вишгород)
  • "Кремінь" (Кременчук)
  • "Локомотив" (Київ)
  • ФСК "Маріуполь"
  • "Металіст" (Харків)
  • "Нива" (Тернопіль)
  • "Олімпія" (Савинці)
  • "Поділля" (Хмельницький)
  • "Скала 1911" (Стрий)
  • "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка)

У переліку також був "Чорноморець", але 17 лютого їхній бан зняли.

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УАФ футбол УПЛ Заря Луганськ Верес
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