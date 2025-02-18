УАФ ввела санкції: 14 клубів отримали трансферний бан

УАФ ввела трансферний бан щодо 14 українських клубів
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ввів санкції щодо клубів. Постраждали навіть команди з УПЛ.
Відразу 14 клубів отримали трансферний бан, повідомив "Український футбол".
УАФ карає клуби
Українським клубам заборонили купувати та реєструвати нових футболістів через порушення певних правил УЄФА. Здебільшого це клуби, які мають борги із зарплати перед футболістами.
У цьому переліку клубів дві команди з УПЛ: "Верес" і "Зоря". Ще в ньому є "Дніпро-1", який наразі ніде не виступає, і харківський "Металіст" із Першої ліги.
Команди, які отримали трансферний бан:
- "Верес" (Рівне)
- "Дніпро-1" (Дніпро)
- "Зоря" (Луганськ)
- "Агробізнес" (Волочиськ)
- "Діназ" (Вишгород)
- "Кремінь" (Кременчук)
- "Локомотив" (Київ)
- ФСК "Маріуполь"
- "Металіст" (Харків)
- "Нива" (Тернопіль)
- "Олімпія" (Савинці)
- "Поділля" (Хмельницький)
- "Скала 1911" (Стрий)
- "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка)
У переліку також був "Чорноморець", але 17 лютого їхній бан зняли.
Нагадаємо, у київському "Динамо" вирішили не залишати талановитого вихідця клубної академії.
Де перебуває колишня зірка і тренер "Дніпра" Олег Протасов, який був правою рукою Андрія Павелка в УАФ.
"Реал" через скандал погрожує переїхати з Іспанії до Бундесліги.
Поєдинок Даніель Дюбуа — Джозеф Паркер у суперважкій вазі визначить суперника Олександра Усика.
Читайте Новини.LIVE!