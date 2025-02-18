УАФ ввела санкції: 14 клубів отримали трансферний бан

Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ввів санкції щодо клубів. Постраждали навіть команди з УПЛ.

Відразу 14 клубів отримали трансферний бан, повідомив "Український футбол".

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УАФ карає клуби

Українським клубам заборонили купувати та реєструвати нових футболістів через порушення певних правил УЄФА. Здебільшого це клуби, які мають борги із зарплати перед футболістами.

У цьому переліку клубів дві команди з УПЛ: "Верес" і "Зоря". Ще в ньому є "Дніпро-1", який наразі ніде не виступає, і харківський "Металіст" із Першої ліги.

Команди, які отримали трансферний бан:

"Верес" (Рівне)

"Дніпро-1" (Дніпро)

"Зоря" (Луганськ)

"Агробізнес" (Волочиськ)

"Діназ" (Вишгород)

"Кремінь" (Кременчук)

"Локомотив" (Київ)

ФСК "Маріуполь"

"Металіст" (Харків)

"Нива" (Тернопіль)

"Олімпія" (Савинці)

"Поділля" (Хмельницький)

"Скала 1911" (Стрий)

"Чайка" (Петропавлівська Борщагівка)

У переліку також був "Чорноморець", але 17 лютого їхній бан зняли.

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