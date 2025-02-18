УАФ ввела санкции: 14 клубов получили трансферный бан

УАФ ввела трансферный бан в отношении 14 украинских клубов
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола ввел санкции против клубов. Пострадали даже команды из УПЛ.
Сразу 14 клубов получили трансферный бан, сообщил "Украинский футбол".
УАФ наказывает клубы
Украинским клубам запретили покупать и регистрировать новых футболистов из-за нарушений определенных правил УЕФА. В основном это команды, имеющие долги по зарплате перед игроками.
В этом списке два клуба из УПЛ: "Верес" и "Заря". Также в нем значатся "Днепр-1", который сейчас нигде не выступает, и харьковский "Металлист" из Первой лиги.
Команды, получившие трансферный бан:
- "Верес" (Ровно)
- "Днепр-1" (Днепр)
- "Заря" (Луганск)
- "Агробизнес" (Волочиск)
- "Диназ" (Вышгород)
- "Кремень" (Кременчуг)
- "Локомотив" (Киев)
- ФСК "Мариуполь"
- "Металлист" (Харьков)
- "Нива" (Тернополь)
- "Олимпия" (Савинцы)
- "Подолье" (Хмельницкий)
- "Скала 1911" (Стрый)
- "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)
В списке также был "Черноморец", но 17 февраля с него сняли бан.
Напомним, в киевском "Динамо" решили не оставлять талантливого выходца клубной академии.
Где находится бывшая звезда и тренер "Днепра" Олег Протасов, который был правой рукой Андрея Павелко в УАФ.
"Реал" из-за скандала угрожает переехать из Испании в Бундеслигу.
Поединок Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер в супертяжелом весе определит соперника Александра Усика.
Читайте Новини.LIVE!