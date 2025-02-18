УАФ ввела санкции: 14 клубов получили трансферный бан

Глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола ввел санкции против клубов. Пострадали даже команды из УПЛ.

Сразу 14 клубов получили трансферный бан, сообщил "Украинский футбол".

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УАФ наказывает клубы

Украинским клубам запретили покупать и регистрировать новых футболистов из-за нарушений определенных правил УЕФА. В основном это команды, имеющие долги по зарплате перед игроками.

В этом списке два клуба из УПЛ: "Верес" и "Заря". Также в нем значатся "Днепр-1", который сейчас нигде не выступает, и харьковский "Металлист" из Первой лиги.

Команды, получившие трансферный бан:

"Верес" (Ровно)

"Днепр-1" (Днепр)

"Заря" (Луганск)

"Агробизнес" (Волочиск)

"Диназ" (Вышгород)

"Кремень" (Кременчуг)

"Локомотив" (Киев)

ФСК "Мариуполь"

"Металлист" (Харьков)

"Нива" (Тернополь)

"Олимпия" (Савинцы)

"Подолье" (Хмельницкий)

"Скала 1911" (Стрый)

"Чайка" (Петропавловская Борщаговка)

В списке также был "Черноморец", но 17 февраля с него сняли бан.

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