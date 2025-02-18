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УАФ ввела трансферный бан в отношении 14 украинских клубов

18 февраля 2025 08:08
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
УАФ ввела санкции: 14 клубов получили трансферный бан
Глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола ввел санкции против клубов. Пострадали даже команды из УПЛ.

Сразу 14 клубов получили трансферный бан, сообщил "Украинский футбол".

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Игроки "Вереса" Ровно. Фото: "Верес"

УАФ наказывает клубы

Украинским клубам запретили покупать и регистрировать новых футболистов из-за нарушений определенных правил УЕФА. В основном это команды, имеющие долги по зарплате перед игроками.

В этом списке два клуба из УПЛ: "Верес" и "Заря". Также в нем значатся "Днепр-1", который сейчас нигде не выступает, и харьковский "Металлист" из Первой лиги.

Команды, получившие трансферный бан:

  • "Верес" (Ровно)
  • "Днепр-1" (Днепр)
  • "Заря" (Луганск)
  • "Агробизнес" (Волочиск)
  • "Диназ" (Вышгород)
  • "Кремень" (Кременчуг)
  • "Локомотив" (Киев)
  • ФСК "Мариуполь"
  • "Металлист" (Харьков)
  • "Нива" (Тернополь)
  • "Олимпия" (Савинцы)
  • "Подолье" (Хмельницкий)
  • "Скала 1911" (Стрый)
  • "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)

В списке также был "Черноморец", но 17 февраля с него сняли бан.

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УАФ футбол УПЛ Заря Луганск Верес
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