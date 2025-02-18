Лунін може продовжити кар'єру в іншому іспанському клубі

Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/realmadrid/

Майбутнє голкіпера збірної України Андрія Луніна в мадридському "Реалі" залишається невизначеним. Футболіст може стати частиною іншої відомої команди.

Один із клубів, який цікавився Луніним, повернувся до його кандидатури, повідомляє Sport.es.

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Андрій Лунін працює з м'ячем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Де може грати Лунін

Якщо найближчими місяцями нічого не зміниться, голкіпер "бланкос" може попрощатися із "Сантьяго Бернабеу". Керівництво "Реала" теж не проти продати Луніна, але за свого гравця "королівський клуб" хоче отримати щонайменше 20 млн євро.

Цю суму може заплатити інша іспанська команда. Це "Атлетіко", тож у разі такого трансферу Луніну навіть не доведеться їхати зі столиці Іспанії.

Влітку "матрацники" можуть попрощатися з Яном Облаком, на якого чекають у Саудівській Аравії. Головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне вважає Андрія Луніна хорошою заміною для словенця. Однак поки що справа обмежується лише інтересом, клуби ще не контактували з приводу цього трансферу.

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