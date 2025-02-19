Циганков встановив історичний рекорд у Жироні

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Український вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков проводить третій сезон у клубі. За цей час він увійшов у його історію.

За інформацією пабліку footballconstructor, українець досяг неймовірного для команди статистичного показника.

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Наразі Циганков вийшов на перше місце в історії "Жирони" за час виступів у Ла-Лізі — найсильнішій лізі Іспанії.

Оскільки "Жирона" раніше не дуже часто грала в Ла-Лізі, то в рейтингу ті гравці, які грали за клуб в останні три сезони.

Циганков наразі посідає першу позицію з 16 асистами. Українець лише на один пас випереджає Мігеля Гутьєрреса та Порту.

Також 13 асистів у Алеїша Гарсії та 12 гольових передач у Ян Коуту.

Цього сезону 27-річний Циганков зіграв у 18 матчах, де забив гол та зробив три асисти.

Чинний контракт футболіста з "Жироною" діє до червня 2027 року. "Трансфермаркт" оцінює гравця в 22 млн євро.

"Жирона" після 24 турів чемпіонату Іспанії посідає 10 позицію з 31 балом в активі.

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