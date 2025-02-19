Дюбуа зробив важливу заяву перед чемпіонським боєм із Паркером

Даніель Дюбуа в рингу. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Дві зірки боксу продовжують готуватися до першого важливого бою у 2025 році. Даніель Дюбуа протистоятиме Джозефу Паркеру в поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

За декілька днів до бою Дюбуа розкрив план на бій, повідомляє BoxNation.

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Рано вранці в суботу, 22 лютого, в Саудівській Аравії пройде новий "Вечір боксу". Головним поєдинком стане протистояння двох важковаговиків — Даніеля Дюбуа і Джозефа Паркера. Боксер з Англії захищатиме титул чемпіона світу IBF у бою з претендентом на пояс із Нової Зеландії.

Даніель Дюбуа готується до поєдинку. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

План Дюбуа на бій

Володар титулу IBF зізнався, що хоче домогтися відразу двох цілей у поєдинку з Джозефом Паркером. Даніель Дюбуа спробує подарувати глядачам справжнє шоу, але водночас він хоче завершити протистояння швидкою перемогою.

Джозеф Паркер перед боєм. Фото: instagram.com/joeboxerparker/

Дюбуа підтвердив, що мріє завершити бій із Паркером за 3 раунди. Британець не сумнівається, що зуміє захистити титул чемпіона світу і зберегти пояс за версією IBF, після чого зможе претендувати на протистояння з Олександром Усиком.

"Я можу перемогти Паркера. У мене є все для цього. Немає сумнівів, що Джозеф буде відчайдушно битися і проявити себе найкращим чином, але саме я повинен стати переможцем бою", — заявив Дюбуа.

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