Дюбуа зробив важливу заяву перед чемпіонським боєм із Паркером

Дюбуа пояснив, як саме збирається перемогти Паркера в бою
Дві зірки боксу продовжують готуватися до першого важливого бою у 2025 році. Даніель Дюбуа протистоятиме Джозефу Паркеру в поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.
За декілька днів до бою Дюбуа розкрив план на бій, повідомляє BoxNation.
Рано вранці в суботу, 22 лютого, в Саудівській Аравії пройде новий "Вечір боксу". Головним поєдинком стане протистояння двох важковаговиків — Даніеля Дюбуа і Джозефа Паркера. Боксер з Англії захищатиме титул чемпіона світу IBF у бою з претендентом на пояс із Нової Зеландії.
План Дюбуа на бій
Володар титулу IBF зізнався, що хоче домогтися відразу двох цілей у поєдинку з Джозефом Паркером. Даніель Дюбуа спробує подарувати глядачам справжнє шоу, але водночас він хоче завершити протистояння швидкою перемогою.
Дюбуа підтвердив, що мріє завершити бій із Паркером за 3 раунди. Британець не сумнівається, що зуміє захистити титул чемпіона світу і зберегти пояс за версією IBF, після чого зможе претендувати на протистояння з Олександром Усиком.
"Я можу перемогти Паркера. У мене є все для цього. Немає сумнівів, що Джозеф буде відчайдушно битися і проявити себе найкращим чином, але саме я повинен стати переможцем бою", — заявив Дюбуа.
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