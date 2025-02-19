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Мадридский Реал потерял лидера команды перед важными матчами

19 февраля 2025 16:11
Станислав Костюк - Редактор
Лидер Реала нескоро сможет помочь мадридцам на поле
Игроки "Реала" спорят во время матча. Фото: Reuters/Vincent West
Станислав Костюк - Редактор

Тренерский штаб мадридского "Реала" будет вынужден перестроить игру команды в ближайших матчах. Один из креативных полузащитников "бланкос" заработал дисквалификацию.

Джуд Беллингем пропустит сразу несколько поединков, сообщает Diario AS

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Мадридский "Реал" столкнулся с серьезной кадровой проблемой. Один из лидеров испанской команды не выйдет на поле в двух ближайших матчах национального первенства. Причиной этого решения стала дисквалификация. 

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем и тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Vincent West

Подробности дисквалификации Беллингема

"Реал" потерял очки в матче чемпионата Испании против "Осасуны" в Памплоне. Команды сыграли со счетом 1:1. Но у мадридцев есть и другая важная проблема. В двух ближайших поединках не сможет сыграть Джуд Беллингем. 

Полузащитник сборной Англии был удален с поля в матче с "Осасуной". Причиной послужила ненормативная лексика, которую Беллингем позволил себе в адрес арбитра Хосе Мунуэры Монтеро в одном из эпизодов поединка. После матча вышло постановление дисциплинарного комитета Королевской федерации футбола Испании, в котором указано наказание Беллингема. 

И сам футболист, и тренерский штаб "Реала" заявили, что не согласны с решением RFEF, а сам Джуд якобы ничего нецензурного не говорил. Англичанин пропустит матч с "Жироной" в Ла Лиге и поединок с "Реалом Сосьедадом" в Кубке Испании. 

Напомним, в киевском "Динамо" может появиться серьезная кадровая проблема из-за трансферной кампании клуба. 

Один из игроков "Динамо" спровоцировал семейный скандал, после чего остался без любимой девушки. 

Бывший футболист "Динамо" уже становится лидером в клубе, который претендует на чемпионский титул в УПЛ. 

А полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может уже на этой неделе узнать результаты повторной допинг-пробы. 

спорт футбол Реал Мадрид Джуд Беллингем Дисквалификация
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