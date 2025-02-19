Лидер Реала нескоро сможет помочь мадридцам на поле

Мадридский Реал потерял лидера команды перед важными матчами
Тренерский штаб мадридского "Реала" будет вынужден перестроить игру команды в ближайших матчах. Один из креативных полузащитников "бланкос" заработал дисквалификацию.
Джуд Беллингем пропустит сразу несколько поединков, сообщает Diario AS.
Мадридский "Реал" столкнулся с серьезной кадровой проблемой. Один из лидеров испанской команды не выйдет на поле в двух ближайших матчах национального первенства. Причиной этого решения стала дисквалификация.
Подробности дисквалификации Беллингема
"Реал" потерял очки в матче чемпионата Испании против "Осасуны" в Памплоне. Команды сыграли со счетом 1:1. Но у мадридцев есть и другая важная проблема. В двух ближайших поединках не сможет сыграть Джуд Беллингем.
Полузащитник сборной Англии был удален с поля в матче с "Осасуной". Причиной послужила ненормативная лексика, которую Беллингем позволил себе в адрес арбитра Хосе Мунуэры Монтеро в одном из эпизодов поединка. После матча вышло постановление дисциплинарного комитета Королевской федерации футбола Испании, в котором указано наказание Беллингема.
И сам футболист, и тренерский штаб "Реала" заявили, что не согласны с решением RFEF, а сам Джуд якобы ничего нецензурного не говорил. Англичанин пропустит матч с "Жироной" в Ла Лиге и поединок с "Реалом Сосьедадом" в Кубке Испании.
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