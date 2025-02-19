Ліверпуль відпустить у Барселону одного з лідерів команди

Луїс Діас (праворуч) святкує гол. Фото: Reuters/Phil Noble

Футболіст "Ліверпуля" Луїс Діас збирається покинути англійський клуб. Колумбійський гравець незадоволений тим, як до нього ставляться на "Енфілді".

Наступною командою Діаса має стати "Барселона", повідомляє El Chiringuito TV.

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Під час літнього міжсезоння "Барселона" може посилитися футболістом, який хоче грати в каталонській команді. Колумбієць Луїс Діас має намір зробити все, щоб переїхати до Іспанії. Він не збирається залишатися в "Ліверпулі".

Трансфер Діаса в "Барселону"

Колумбійський футболіст, який здатний грати на лівому фланзі та на вістрі атаки, переїхав до Англії з Порту на початку 2022 року за 53 млн євро. У нинішньому сезоні Луїс Діас забив за "Ліверпуль" 13 м'ячів та зробив 3 результативні передачі в 35 поєдинках.

Луїс Діас працює з м'ячем. Фото: Reuters/Dylan Martinez

При цьому 28-річний Діас вважає, що в англійському клубі його не цінують. Він хоче проводити більше часу на полі. Ще кілька місяців тому Луїс вирішив змінити клуб. Він обрав "Барселону", й агент колумбійця вже веде переговори зі спортивним директором "синьо-гранатових" Деку.

Діас хоче підписати контракт із "Барселоною" наприкінці сезону. "Ліверпуль" не проти продати гравця, але хоче заробити на цьому трансфері не менше 60 млн євро.

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