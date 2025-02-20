Шахтер заменит Коноплю звездой сборной Украины

Ефим Конопля на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Руководство донецкого "Шахтера" в конце сезона может продать одного из лидеров команды. Правый защитник сборной Украины Ефим Конопля получит возможность переехать в команду из европейского чемпионата.

В "Шахтере" уже определились с игроком, который может заменить Коноплю, сообщает "ТаТоТаке".

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Алексей Сыч перед матчем. Фото: instagram.com/sycholeksii/

Кто станет футболистом "Шахтера"

Летом донецкий клуб может продать 25-летнего Ефима Коноплю, на которого есть спрос среди европейских клубов. Заменить игрока сборной Украины может Алексей Сыч. В начале 2025 года он перешел из львовского "Руха" в "Карпаты".

Несмотря на смену футболистом клуба, "Шахтер" продолжает им интересоваться. Не исключено, что летом "Карпаты" получат выгодное предложение по 23-летнему защитнику, который недавно дебютировал в национальной команде.

В первой половине сезона Сыч сыграл за "Рух" 16 матчей в УПЛ, в которых сделал 4 результативные передачи. "Карпаты" заплатили за Алексея 1 млн евро.

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