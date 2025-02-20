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Шахтер продаст Коноплю ради трансфера игрока сборной Украины

20 февраля 2025 13:45
Станислав Костюк - Редактор
Шахтер заменит Коноплю звездой сборной Украины
Ефим Конопля на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Станислав Костюк - Редактор

Руководство донецкого "Шахтера" в конце сезона может продать одного из лидеров команды. Правый защитник сборной Украины Ефим Конопля получит возможность переехать в команду из европейского чемпионата.

В "Шахтере" уже определились с игроком, который может заменить Коноплю, сообщает "ТаТоТаке". 

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Несколько последних месяцев "Шахтер" пытался подписать игрока на правый фланг обороны. Донецкий клуб претендовал на Илью Крупского, который в итоге выбрал вариант с трансфером в "Металлист 1925". Но у "горняков" есть и другой кандидат. 

Алексей Сыч
Алексей Сыч перед матчем. Фото: instagram.com/sycholeksii/

Кто станет футболистом "Шахтера" 

Летом донецкий клуб может продать 25-летнего Ефима Коноплю, на которого есть спрос среди европейских клубов. Заменить игрока сборной Украины может Алексей Сыч. В начале 2025 года он перешел из львовского "Руха" в "Карпаты". 

Несмотря на смену футболистом клуба, "Шахтер" продолжает им интересоваться. Не исключено, что летом "Карпаты" получат выгодное предложение по 23-летнему защитнику, который недавно дебютировал в национальной команде. 

В первой половине сезона Сыч сыграл за "Рух" 16 матчей в УПЛ, в которых сделал 4 результативные передачи. "Карпаты" заплатили за Алексея 1 млн евро. 

Напомним, киевское "Динамо" продолжает претендовать на чемпионский титул, но может столкнуться с проблемами

Известный украинский футболист оскорбил Президента Украины Владимира Зеленского и поддержал российскую пропаганду. 

В составе сборной Украины может сыграть футболист, которого не вызывали в команду уже 9 лет. 

Английский "Ливерпуль" готов к переговорам с известным клубом о продаже одного из своих ключевых игроков. 

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