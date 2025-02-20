Яремчук саркастично ответил на слова Трампа об Украине

Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Президент США Дональд Трамп продолжает вербально атаковать своего украинского коллегу Владимира Зеленского. На слова главы Белого дома уже отреагировали многие политики, а также лидеры мнений, спортсмены и обычные люди.

Не остался в стороне и один из лидеров сборной Украины Роман Яремчук, который ответил Дональду Трампу на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Президент Соединенный Штатов Америки позволил себе ряд резких высказываний о лидере Украины. Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что в стране его поддерживают только 4% избирателей. Слова главы Белого дома вызвали бурную реакцию во всем мире, считая и Украину.

Как Яремчук ответил Трампу

Обвинение Зеленского со стороны президента США в желании продолжать войну ради финансовой выгодны вывело из себя многих украинцев. Форвард национальной команды Роман Яремчук, который выступает в греческом "Олимпиакосе", не сумел сдержать эмоций.

Роман Яремчук после матча. Фото: скриншот YouTube

Воспитанник киевского "Динамо" на своей странице в социальной сети заявил, что переговоры о судьбе Украины без самой Украины невозможны. Помимо этого футболист опубликовал карикатуру на Дональда Трампа.

Карикатура на Дональда Трампа. Фото: скриншот instagram.com/r.yaremchuk/

На рисунке глава Белого дома предстал в образе петуха, в чертах которого отчетливо угадываются образы Дональда Трампа. Роман Яремчук не стал подписывать эту карикатуру.

Напомним, один из лучших голеадоров чемпионата Украины хочет получить вызов в национальную команду.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский допустил кадровую ошибку в борьбе за чемпионский титул УПЛ.

Каталонская "Барселона" ведет переговоры о трансфере одного из лучших футболистов "Ливерпуля".

Юная звезда чемпионата Бразилии приедет в Украину, чтобы выступать в одном из амбициозных клубов.