Яремчук саркастично ответил на слова Трампа об Украине

Звезда сборной Украины адресовал Трампу саркастичное послание
Президент США Дональд Трамп продолжает вербально атаковать своего украинского коллегу Владимира Зеленского. На слова главы Белого дома уже отреагировали многие политики, а также лидеры мнений, спортсмены и обычные люди.
Не остался в стороне и один из лидеров сборной Украины Роман Яремчук, который ответил Дональду Трампу на своей странице в Instagram.
Президент Соединенный Штатов Америки позволил себе ряд резких высказываний о лидере Украины. Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что в стране его поддерживают только 4% избирателей. Слова главы Белого дома вызвали бурную реакцию во всем мире, считая и Украину.
Как Яремчук ответил Трампу
Обвинение Зеленского со стороны президента США в желании продолжать войну ради финансовой выгодны вывело из себя многих украинцев. Форвард национальной команды Роман Яремчук, который выступает в греческом "Олимпиакосе", не сумел сдержать эмоций.
Воспитанник киевского "Динамо" на своей странице в социальной сети заявил, что переговоры о судьбе Украины без самой Украины невозможны. Помимо этого футболист опубликовал карикатуру на Дональда Трампа.
На рисунке глава Белого дома предстал в образе петуха, в чертах которого отчетливо угадываются образы Дональда Трампа. Роман Яремчук не стал подписывать эту карикатуру.
Напомним, один из лучших голеадоров чемпионата Украины хочет получить вызов в национальную команду.
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