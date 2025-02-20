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Звезда сборной Украины адресовал Трампу саркастичное послание

20 февраля 2025 11:09
Станислав Костюк - Редактор
Яремчук саркастично ответил на слова Трампа об Украине
Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
Станислав Костюк - Редактор

Президент США Дональд Трамп продолжает вербально атаковать своего украинского коллегу Владимира Зеленского. На слова главы Белого дома уже отреагировали многие политики, а также лидеры мнений, спортсмены и обычные люди.

Не остался в стороне и один из лидеров сборной Украины Роман Яремчук, который ответил Дональду Трампу на своей странице в Instagram

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Президент Соединенный Штатов Америки позволил себе ряд резких высказываний о лидере Украины. Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что в стране его поддерживают только 4% избирателей. Слова главы Белого дома вызвали бурную реакцию во всем мире, считая и Украину. 

Как Яремчук ответил Трампу 

Обвинение Зеленского со стороны президента США в желании продолжать войну ради финансовой выгодны вывело из себя многих украинцев. Форвард национальной команды Роман Яремчук, который выступает в греческом "Олимпиакосе", не сумел сдержать эмоций. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук после матча. Фото: скриншот YouTube

Воспитанник киевского "Динамо" на своей странице в социальной сети заявил, что переговоры о судьбе Украины без самой Украины невозможны. Помимо этого футболист опубликовал карикатуру на Дональда Трампа. 

Карикатура на Дональда Трампа
Карикатура на Дональда Трампа. Фото: скриншот instagram.com/r.yaremchuk/

На рисунке глава Белого дома предстал в образе петуха, в чертах которого отчетливо угадываются образы Дональда Трампа. Роман Яремчук не стал подписывать эту карикатуру. 

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