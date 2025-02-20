Яремчук саркастично відповів на слова Трампа про Україну

Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Президент США Дональд Трамп продовжує вербально атакувати свого українського колегу Володимира Зеленського. На слова глави Білого дому вже відреагували багато політиків, а також лідери думок, спортсмени та звичайні люди.

Не залишився осторонь й один із лідерів збірної України Роман Яремчук, який відповів Дональду Трампу на своїй сторінці в Instagram.

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Президент Сполучений Штатів Америки дозволив собі низку різких висловлювань про лідера України. Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що в країні його підтримують лише 4% виборців. Слова глави Білого дому викликали бурхливу реакцію в усьому світі, включно з Україною.

Як Яремчук відповів Трампу

Звинувачення Зеленського з боку президента США в бажанні продовжувати війну заради фінансової вигоди розгнівало багатьох українців. Форвард національної команди Роман Яремчук, який виступає в грецькому "Олімпіакосі", не зумів стримати емоцій.

Роман Яремчук після матчу. Фото: скриншот YouTube

Вихованець київського "Динамо" на своїй сторінці в соціальній мережі заявив, що переговори про долю України без самої України неможливі. Крім цього футболіст опублікував карикатуру на Дональда Трампа.

Карикатура на Дональда Трампа. Фото: скриншот instagram.com/r.yaremchuk/

На малюнку глава Білого дому постав в образі півня, в рисах якого чітко вгадуються образи Дональда Трампа. Роман Яремчук не став підписувати цю карикатуру.

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