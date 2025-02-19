Сборная Украины может получить еще одного дебютанта из клуба УПЛ

Филипп Будковский во время матча. Фото: пресс-служба "Зари"

Сборная Украины проведет несколько важных матчей в марте этого года. Команда Сергея Реброва сыграет с Бельгией в рамках плей-офф Лиги Наций.

Один из форвардов, который выступает в УПЛ, мечтает о вызове в лагерь "сине-желтых", сообщает "Трибуна".

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Форвард луганской "Зари" Филипп Будковский не скрывает амбиций накануне возобновления сезона в Премьер-лиге. Он рассказал, сколько голов собирается забить до конца весны, а также поделился еще одной мечтой.

Филипп Будковский (справа) против Домагоя Виды из "Динамо". Фото: УНИАН

Будковский и сборная Украины

Нападающий "Зари" завершил зимний сбор луганской команды на мажорной ноте и забил гол. Филипп Будковский назвал количество мячей, с которым собирается финишировать в нынешнем сезоне. Речь идет о 10 голах, которые позволят форварду чувствовать себя уверенно.

Будковский признался, что мечтает вернуться в сборную Украины, за которую провел несколько матчей в 2014 и 2015 годах. Его воодушевило, что главный тренер национальной команды активно привлекает к матчам футболистов из разных клубов УПЛ.

"Неважно, сколько лет футболисту. Физически спортсмен после 30 лет может быть лучше, чем в 20 или 25 лет. Надо ставить людей, которые хорошо выглядят, и не смотреть в паспорт. Поэтому, конечно, хочется попасть в сборную и сделать для этого все возможное", — объяснил Будковский.

Ближайший матч "Заря" проведет в воскресенье, 23 февраля, на выезде против "Александрии".

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