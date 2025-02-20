Игрок, который был на просмотре в Динамо, оскорбил Зеленского

Максим Дегтярев в составе "Олимпика". Фото: пресс-служба клуба

Бывший футболист "Десны", "Стали" и других команд Максим Дегтярев сделал оскорбительное высказывание о Владимире Зеленском. Спортсмен при этом поддержал российский нарратив.

Дегтярев опубликовал оскорбление в адрес Президента Украины на своей странице в Instagram.

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Воспитанник луганского футбола Максим Дегтярев отреагировал на одно из недавних заявлений Владимира Зеленского. Спортсмен прокомментировал обещание Президента Украины, в котором идет речь об отказе выполнять российский ультиматум.

"Разбудите кто-нибудь наркомана и скажите ему, что он уже давно не президент", — написал Дегтярев в комментариях о словах Зеленского.

Сообщение Дегтярева. Фото: скриншот "Трибуна"

Что известно о Дегтяреве

За свою карьеру форвард защищал цвета многих украинских клубов, но нигде не оставался надолго. Он выступал за алчевскую "Сталь", донецкие "Олимпик" и "Металлург", "Авангард", "Десну" и "Полтаву". Единственными иностранными клубами в карьере футболиста стали "Тараз" и "Атырау" из Казахстана.

Максим Дегтярев в форме краматорского "Авангарда". Фото: пресс-служба клуба

Также Дегтярев был на просмотре в белорусском "Витебске", но не подошел этому клубу. В 2018 году форвард побывал в киевском "Динамо", однако столичный клуб отказался от игрока. С лета 2023 года Дегтярев находится без клуба.

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