Гравець, який був на перегляді в Динамо, образив Зеленського

Максим Дегтярьов у складі "Олімпіка". Фото: пресслужба клубу

Колишній футболіст "Десни", "Сталі" та інших команд Максим Дегтярьов зробив образливе висловлювання про Володимира Зеленського. Спортсмен при цьому підтримав російський наратив.

Дегтярьов опублікував образу на адресу Президента України на своїй сторінці в Instagram.

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Вихованець луганського футболу Максим Дегтярьов відреагував на одну з нещодавніх заяв Володимира Зеленського. Спортсмен прокоментував обіцянку Президента України, в якій йдеться про відмову виконувати російський ультиматум.

"Розбудіть хто-небудь наркомана і скажіть йому, що він уже давно не президент", — написав Дегтярьов у коментарях про слова Зеленського.

Допис Дегтярьова. Фото: скриншот "Трибуна"

Що відомо про Дегтярьова

За свою кар'єру форвард захищав кольори багатьох українських клубів, але ніде не залишався надовго. Він виступав за алчевську "Сталь", донецькі "Олімпік" та "Металург", "Авангард", "Десну" та "Полтаву". Єдиними іноземними клубами в кар'єрі футболіста стали "Тараз" і "Атирау" з Казахстану.

Максим Дегтярьов у формі краматорського "Авангарду". Фото: пресслужба клубу

Також Дегтярьов був на перегляді в білоруському "Вітебську", але не підійшов цьому клубу. У 2018 році форвард побував у київському "Динамо", проте столичний клуб відмовився від гравця. З літа 2023 року Дегтярьов перебуває без клубу.

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