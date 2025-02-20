Шахтар замінить Коноплю зіркою збірної України

Шахтар продасть Коноплю заради трансферу гравця збірної України
Керівництво донецького "Шахтаря" наприкінці сезону може продати одного з лідерів команди. Правий захисник збірної України Юхим Конопля отримає можливість переїхати в команду з європейського чемпіонату.
У "Шахтарі" вже визначилися з гравцем, який може замінити Коноплю, повідомляє "ТаТоТаке".
Декілька останніх місяців "Шахтар" намагався підписати гравця на правий фланг оборони. Донецький клуб претендував на Іллю Крупського, який зрештою обрав варіант із трансфером у "Металіст 1925". Але у "гірників" є й інший кандидат.
Хто стане футболістом "Шахтаря"
Влітку донецький клуб може продати 25-річного Юхима Коноплю, на якого є попит серед європейських клубів. Замінити гравця збірної України може Олексій Сич. На початку 2025 року він перейшов із львівського "Руху" в "Карпати".
Попри зміну футболістом клубу, "Шахтар" продовжує ним цікавитися. Не виключено, що влітку "Карпати" отримають вигідну пропозицію щодо 23-річного захисника, який нещодавно дебютував у національній команді.
У першій половині сезону Сич зіграв за "Рух" 16 матчів в УПЛ, у яких зробив 4 результативні передачі. "Карпати" заплатили за Олексія 1 млн євро.
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