Шахтар замінить Коноплю зіркою збірної України

Юхим Конопля на тренуванні. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Керівництво донецького "Шахтаря" наприкінці сезону може продати одного з лідерів команди. Правий захисник збірної України Юхим Конопля отримає можливість переїхати в команду з європейського чемпіонату.

У "Шахтарі" вже визначилися з гравцем, який може замінити Коноплю, повідомляє "ТаТоТаке".

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Декілька останніх місяців "Шахтар" намагався підписати гравця на правий фланг оборони. Донецький клуб претендував на Іллю Крупського, який зрештою обрав варіант із трансфером у "Металіст 1925". Але у "гірників" є й інший кандидат.

Олексій Сич перед матчем. Фото: instagram.com/sycholeksii/

Хто стане футболістом "Шахтаря"

Влітку донецький клуб може продати 25-річного Юхима Коноплю, на якого є попит серед європейських клубів. Замінити гравця збірної України може Олексій Сич. На початку 2025 року він перейшов із львівського "Руху" в "Карпати".

Попри зміну футболістом клубу, "Шахтар" продовжує ним цікавитися. Не виключено, що влітку "Карпати" отримають вигідну пропозицію щодо 23-річного захисника, який нещодавно дебютував у національній команді.

У першій половині сезону Сич зіграв за "Рух" 16 матчів в УПЛ, у яких зробив 4 результативні передачі. "Карпати" заплатили за Олексія 1 млн євро.

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