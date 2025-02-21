Ребров может со скандалом уйти из сборной Украины

Сергей Ребров на тренировке. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может уйти в отставку до истечения срока контракта с УАФ. Против опытного наставника настроены некоторые спортивные чиновники страны.

Реброва собираются убрать из украинского футбола, заявил журналист Игорь Цыганык.

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Контракт Сергея Реброва с Украинской Ассоциацией футбола действует до лета 2026 года. Главный тренер "сине-желтых" должен вывести команду на чемпионат мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Однако неизвестно, сможет ли наставник сохранить пост до того времени. В УАФ есть люди, которые хотят добиться отставки вице-президента организации.

Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: УАФ

Что известно о врагах Реброва

Согласно информации Игоря Цыганыка, в УАФ идет попытка захватить власть. Журналист не стал называть конкретные имена, однако отметил, что главный тренер сборной Украины может стать первой жертвой этих функционеров.

Цыганык напомнил, что Ребров не поехал на конгресс УЕФА в качестве делегата от УАФ, хотя является вице-президентом этой организации. Тренер прекрасно говорит на английском языке и является легендой украинского футбола. Но есть люди, которые добиваются отставки наставника.

В ближайшее время Сергей Ребров начнет подготовку сборной Украины к матчам плей-офф Лиги Наций с Бельгией.

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