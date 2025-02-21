Эдуардо Герреро оказался в скандале из-за заявления бывшей о его ориентации

Раскрыта "правда" о нетрадиционной интимной жизни звезды Динамо
У форварда киевского "Динамо" и сборной Перу Эдуардо Герреро могут быть необычные предпочтения в интимной жизни. Это связано с его ориентацией.
Об этом сообщила бывшая девушка Герреро Кристина Крыжановская в Instagram.
Что стало с Герреро
Ранее Крыжановская узнала, что Герреро хотел изменить ей и после этого разорвала с ним отношения.
Девушка утверждала, что именно она заставляла игрока не употреблять алкоголь и больше тренироваться.
По словам Кристины, после расставания она узнала, что Герреро является бисексуалом, который может иметь интимную жизнь как с женщинами, так и с мужчинами.
Крыжановская написала, что есть доказательства, которые подтверждают ориентацию Герреро.
Фото-доказательства Кристина якобы получила от друга Эдуардо из Панамы.
"Я думала, что меня уже ничего не добьет, но нет. Здесь пипец", — написала Крыжановская.
Напомним, донецкий "Шахтер" подпишет молодую звезду вместо Ефима Конопли.
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