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Раскрыта "правда" о нетрадиционной интимной жизни звезды Динамо

21 февраля 2025 09:02
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Эдуардо Герреро оказался в скандале из-за заявления бывшей о его ориентации
Игроки "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

У форварда киевского "Динамо" и сборной Перу Эдуардо Герреро могут быть необычные предпочтения в интимной жизни. Это связано с его ориентацией.

Об этом сообщила бывшая девушка Герреро Кристина Крыжановская в Instagram.

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Сообщение Кристины Крыжановской. Фото: скриншот

Что стало с Герреро

Ранее Крыжановская узнала, что Герреро хотел изменить ей и после этого разорвала с ним отношения.

Девушка утверждала, что именно она заставляла игрока не употреблять алкоголь и больше тренироваться.

По словам Кристины, после расставания она узнала, что Герреро является бисексуалом, который может иметь интимную жизнь как с женщинами, так и с мужчинами.

Крыжановская написала, что есть доказательства, которые подтверждают ориентацию Герреро.

Фото-доказательства Кристина якобы получила от друга Эдуардо из Панамы.

"Я думала, что меня уже ничего не добьет, но нет. Здесь пипец", — написала Крыжановская.

Напомним, донецкий "Шахтер" подпишет молодую звезду вместо Ефима Конопли.

Столичное "Динамо" имеет серьезные кадровые проблемы, которые могут помешать в борьбе за чемпионство.

В сборную Украины могут вызвать очередного дебютанта из УПЛ.

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