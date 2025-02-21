Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Розкрито "правду" про нетрадиційне інтимне життя зірки Динамо arrow

Розкрито "правду" про нетрадиційне інтимне життя зірки Динамо

21 лютого 2025 09:02
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Едуардо Герреро опинився у скандалі через заяву колишньої щодо його орієнтації
Гравці "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У форварда київського "Динамо" та збірної Перу Едуардо Герреро можуть бути незвичні вподобання в інтимному житті. Це пов’язано з його орієнтацією.

Про це повідомила колишня дівчина Герреро Христина Крижановська в Instagram.

Читайте також:
Эдуардо Герреро
Повідомлення Христини Крижановської. Фото: скриншот

Що стало з Герреро

Раніше Крижановська дізналася, що Герреро хотів зрадити їй та після цього розірвала з ним відносини.

Дівчина стверджувала, що саме вона змушувала гравця не вживати алкоголь та більше тренуватися.

За словами Христини, після розставання вона дізналася, що Герреро є бісексуалом, який може мати інтимне життя як з жінками, так і з чоловіками.

Крижановська написала, що є докази, які підтверджують орієнтацію Герреро.

Фото-докази Христина, начебто, отримала від друга Едуардо з Панами.

"Я думала, що мене вже нічого не доб’є, але ні. Тут піпець", — написала Крижановська.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" підпише молоду зірку замість Юхима Коноплі.

Столичне "Динамо" має серйозні кадрові проблеми, які можуть завадити в боротьбі за чемпіонство.

В збірну України можуть викликати чергового дебютанта з УПЛ.

футбол Перу Динамо дружини футболістів Едуардо Герреро
Реклама
Реклама
Реклама