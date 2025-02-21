Едуардо Герреро опинився у скандалі через заяву колишньої щодо його орієнтації

Гравці "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"

У форварда київського "Динамо" та збірної Перу Едуардо Герреро можуть бути незвичні вподобання в інтимному житті. Це пов’язано з його орієнтацією.

Про це повідомила колишня дівчина Герреро Христина Крижановська в Instagram.

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Що стало з Герреро

Раніше Крижановська дізналася, що Герреро хотів зрадити їй та після цього розірвала з ним відносини.

Дівчина стверджувала, що саме вона змушувала гравця не вживати алкоголь та більше тренуватися.

За словами Христини, після розставання вона дізналася, що Герреро є бісексуалом, який може мати інтимне життя як з жінками, так і з чоловіками.

Крижановська написала, що є докази, які підтверджують орієнтацію Герреро.

Фото-докази Христина, начебто, отримала від друга Едуардо з Панами.

"Я думала, що мене вже нічого не доб’є, але ні. Тут піпець", — написала Крижановська.

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