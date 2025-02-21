Гравці Барселони виступили проти трансферу відомого футболіста

Барселона протестує проти трансферу відомого футболіста
Каталонська "Барселона" готується підписати кілька відомих футболістів влітку цього року. Частина з них підпише контракти з "синьо-гранатовими" на правах вільних агентів.
Однак шанси на перехід до "Барселони" Йозуа Кімміха суттєво зменшуються, повідомляє El Nacional.
"Барселона" вже кілька років цікавиться Йозуа Кімміхом. Паралельно з цим керівництво "Баварії" намагалося переконати 30-річного гравця продовжити контракт із клубом. Термін дії угоди півзахисника з мюнхенським клубом закінчується влітку нинішнього року. Проте він твердо вирішив змінити команду.
Кімміх у "Барселоні"
Спортивний директор каталонського клубу Деку повідомив президенту Жоану Лапорте, що через кілька місяців Йозуа Кімміх може підписати контракт із "Барселоною". Це рішення потішило й головного тренера команди, німця Ганса-Дітера Фліка.
Однак клуб може зіткнутися з проблемою. Лідери команди виступили проти підписання контракту з Кімміхом. Частина футболістів "Барселони", які користуються авторитетом у роздягальні, впевнені, що німець заважатиме грі "синьо-гранатових". Вони попросили не підписувати Йозуа.
У сезоні 2024/2025 Кімміх зіграв за "Баварію" 35 поєдинків у всіх турнірах, забив 1 м'яч і зробив 10 результативних передач.
Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров може втратити свою посаду найближчим часом.
Донецький "Шахтар" знайшов цікаву заміну Юхиму Коноплі, який влітку піде в один із європейських клубів.
Шанси київського "Динамо" на завоювання чемпіонського титулу знизилися через несподівану проблему.
Один із лідерів "Динамо" виявився замішаний у некрасивій історії, яка може вплинути на його подальшу кар'єру.
Читайте Новини.LIVE!