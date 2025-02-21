Гравці Барселони виступили проти трансферу відомого футболіста

Роберт Левандовський святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" готується підписати кілька відомих футболістів влітку цього року. Частина з них підпише контракти з "синьо-гранатовими" на правах вільних агентів.

Однак шанси на перехід до "Барселони" Йозуа Кімміха суттєво зменшуються, повідомляє El Nacional.

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"Барселона" вже кілька років цікавиться Йозуа Кімміхом. Паралельно з цим керівництво "Баварії" намагалося переконати 30-річного гравця продовжити контракт із клубом. Термін дії угоди півзахисника з мюнхенським клубом закінчується влітку нинішнього року. Проте він твердо вирішив змінити команду.

Кімміх у "Барселоні"

Спортивний директор каталонського клубу Деку повідомив президенту Жоану Лапорте, що через кілька місяців Йозуа Кімміх може підписати контракт із "Барселоною". Це рішення потішило й головного тренера команди, німця Ганса-Дітера Фліка.

Йозуа Кімміх у матчі за "Баварію". Фото: Reuters/Russell Cheyne

Однак клуб може зіткнутися з проблемою. Лідери команди виступили проти підписання контракту з Кімміхом. Частина футболістів "Барселони", які користуються авторитетом у роздягальні, впевнені, що німець заважатиме грі "синьо-гранатових". Вони попросили не підписувати Йозуа.

У сезоні 2024/2025 Кімміх зіграв за "Баварію" 35 поєдинків у всіх турнірах, забив 1 м'яч і зробив 10 результативних передач.

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