Паркер — Баколе: онлайн-трансляція бою, який буде дивитись Усик

Новозеландський боксер Джозеф Паркер. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

У суботу, 22 лютого, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться великий вечір боксу. Одним із ключових протистоянь вечора буде бій Паркер — Баколе, за онлайн-трансляцією якого ви зможете спостерігати у цій новині.

Новозеландець Джозеф Паркер мав битися з іншим суперником, але Даніель Дюбуа напередодні поєдинку захворів, тому йому довелося шукати заміну, пише портал Новини.LIVE.

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Заміна знайшлася у вигляді Мартіна Баколе. Цей конголезець дуже давно йшов до серйозних поєдинків, і ось, нарешті він його отримає.

Конголезець Мартін Баколе. Фото: instagram.com/martin_bakole

Хто такий Мартін Баколе

Йому 31 рік. Баколе провів на професійному ринзі 22 поєдинки, здобув 21 перемогу.

Останній на сьогодні бій провів у серпні 2024 року проти американця Джареда Андерсона. Баколе здобув перемогу технічним нокаутом.

Відомий як спаринг-партнер багатьох чемпіонів світу. Зокрема, боксував проти Ф'юрі, Джошуа, Повєткіна та Усика.

Стверджує що всіх переміг. Зокрема, нібито відправив у нокаут Олександра Усика.

Новозеландець Джозеф Паркер. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Хто такий Джозеф Паркер

Новозеландець Джозеф Паркер недавно відзначив 33-річчя. На професійному ринзі провів 38 поєдинків, переміг у 35 з них.

Раніше став претендентом на звання чемпіона світу завдяки перемогам над Деонтеєм Вайлдером та Чжаном Чжілеєм.

За що битимуться Паркер та Баколе

На кону буде титул тимчасового чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBO. Він зараз належить Джозефу Паркеру.

Переможець поєдинку стане одним із претендентів на бій з Олександром Усиком. Але варіантів в українця буде багато.

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