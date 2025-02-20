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Стало відомо, хто замінить Дюбуа у бою з Паркером

20 лютого 2025 22:13
Олексій Паламарчук - Редактор
Хто замінить Дюбуа у бою з Паркером — відоме ім'я
Новозеландець Джозеф Паркер. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Олексій Паламарчук - Редактор

У суботу, 22 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді пройде великий вечір боксу. На жаль, він обійдеться без одного із ключових поєдинків. 

Британець Даніель Дюбуа був змушений знятись через хворобу, його місце у бою проти новозеландця Джозефа Паркера займе конголезець Мартін Баколе, пише The Ring

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Очевидно, цей бій не буде титульним. Однак, він все ще претендує на звання дуже помітного поєдинку вечора. 

Мартін Баколе
Мартін Баколе. Фото: instagram.com/martin_bakole

Хто такий Мартін Баколе

Це боєць з Конго, йому 31 рік. На професійному ринзі провів 22 поєдинки, 21 з них закінчив перемогою. 

Був спаринг-партнером багатьох відомих боксерів. У тому числі — Олександра Усика. Баколе стверджував, що під час одного із спарингів нокаутував Усика. 

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