Хто замінить Дюбуа у бою з Паркером — відоме ім'я

Стало відомо, хто замінить Дюбуа у бою з Паркером
У суботу, 22 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді пройде великий вечір боксу. На жаль, він обійдеться без одного із ключових поєдинків.
Британець Даніель Дюбуа був змушений знятись через хворобу, його місце у бою проти новозеландця Джозефа Паркера займе конголезець Мартін Баколе, пише The Ring.
Очевидно, цей бій не буде титульним. Однак, він все ще претендує на звання дуже помітного поєдинку вечора.
Хто такий Мартін Баколе
Це боєць з Конго, йому 31 рік. На професійному ринзі провів 22 поєдинки, 21 з них закінчив перемогою.
Був спаринг-партнером багатьох відомих боксерів. У тому числі — Олександра Усика. Баколе стверджував, що під час одного із спарингів нокаутував Усика.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" знайшов заміну для одного із своїх ключових гравців.
У київському "Динамо" є кадрові проблеми перед поверненням матчів УПЛ.
Відомий український форвард хоче повернутись у збірну України, він чекає виклику від Сергія Реброва.
Український футболіст висміяв президента Володимира Зеленського. Він грав за декілька відомих українських клубів.
Читайте Новини.LIVE!