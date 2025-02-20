Хто замінить Дюбуа у бою з Паркером — відоме ім'я

Новозеландець Джозеф Паркер. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

У суботу, 22 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді пройде великий вечір боксу. На жаль, він обійдеться без одного із ключових поєдинків.

Британець Даніель Дюбуа був змушений знятись через хворобу, його місце у бою проти новозеландця Джозефа Паркера займе конголезець Мартін Баколе, пише The Ring.

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Очевидно, цей бій не буде титульним. Однак, він все ще претендує на звання дуже помітного поєдинку вечора.

Мартін Баколе. Фото: instagram.com/martin_bakole

Хто такий Мартін Баколе

Це боєць з Конго, йому 31 рік. На професійному ринзі провів 22 поєдинки, 21 з них закінчив перемогою.

Був спаринг-партнером багатьох відомих боксерів. У тому числі — Олександра Усика. Баколе стверджував, що під час одного із спарингів нокаутував Усика.

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