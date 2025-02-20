Кто заменит Дюбуа в бою с Паркером — известно имя

Новозеландец Джозеф Паркер. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

В субботу, 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет большой вечер бокса. К сожалению, он обойдется без одного из ключевых поединков.

Британец Даниэль Дюбуа был вынужден сняться из-за болезни, его место в бою против новозеландца Джозефа Паркера займет конголезец Мартин Баколе, пишет The Ring.

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Очевидно, этот бой не будет титульным. Однако, он все еще претендует на звание очень заметного поединка вечера.

Мартин Баколе. Фото: instagram.com/martin_bakole

Кто такой Мартин Баколе

Это боец из Конго, ему 31 год. На профессиональном ринге провел 22 поединка, 21 из них закончил победой.

Был спарринг-партнером многих известных боксеров. В том числе — Александра Усика. Баколе утверждал, что во время одного из спаррингов нокаутировал Усика.

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