Кто заменит Дюбуа в бою с Паркером — известно имя

Стало известно, кто заменит Дюбуа в бою с Паркером
В субботу, 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет большой вечер бокса. К сожалению, он обойдется без одного из ключевых поединков.
Британец Даниэль Дюбуа был вынужден сняться из-за болезни, его место в бою против новозеландца Джозефа Паркера займет конголезец Мартин Баколе, пишет The Ring.
Очевидно, этот бой не будет титульным. Однако, он все еще претендует на звание очень заметного поединка вечера.
Кто такой Мартин Баколе
Это боец из Конго, ему 31 год. На профессиональном ринге провел 22 поединка, 21 из них закончил победой.
Был спарринг-партнером многих известных боксеров. В том числе — Александра Усика. Баколе утверждал, что во время одного из спаррингов нокаутировал Усика.
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