Боксер из команды Усика получил нового соперника — что известно

Даниэль Лапин и Александр Усик. Фото: instagram.com/daniel.lapin

Один из самых талантливых украинских боксеров узнал, с кем встретится в следующем поединке. На этот раз ему будет противостоять опытный противник.

Украинский боксер Даниэль Лапин узнал имя своего следующего соперника, им станет опытный словак Роберт Рач, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Лапин сейчас владеет титулами WBA Continental и IBF Inter-Continental в полутяжелом весе. Он до сих пор ни разу не проигрывал.

Лапин против Рача

Роберт Рач провел на профессиональном ринге 30 поединков, в 27 из них одержал победу.

Бой Лапина с Рачем состоится 12 апреля на арене Lucerna Hall в чешской Праге. Он продлится 10 раундов.

Прошлый бой Лапин провел в декабре прошлого года, когда победил француза Дилана Колана.

Напомним, донецкий "Шахтер" нашел игрока, который заменит одного из ключевых футболистов защиты.

Украинский тренер Йожеф Сабо раскритиковал известного игрока УПЛ. Известно, что сказал бывший наставник сборной Украины.

Украинский игрок "Плимута" Максим Таловеров получает в Англии самую большую зарплату в карьере.

Ветеран киевского "Динамо" планирует перейти в клуб из одного из зарубежных чемпионатов.