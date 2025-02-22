Караваев летом может перейти в экзотический зарубежный клуб

Александр Караваев в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Универсальный футболист сборной Украины Александр Караваев летом может сменить клуб. У него заканчивается контракт с киевским "Динамо".

Зарубежный клуб проявляет интерес к опытному игроку, сообщает Fanatik.

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Один из ветеранов "Динамо" Александр Караваев близок к уходу из клуба. В сезоне 2024/2025 защитник сыграл за киевскую команду 19 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Однако уже летом он может подписать контракт с другим клубом.

Александр Караваев перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда уйдет Караваев

Контракт 32-летнего футболиста с "Динамо" заканчивается в конце сезона, и новое соглашение пока не подписано. Это означает, что уже через несколько месяцев защитник может бесплатно уйти из киевской команды. И уже есть претенденты на Караваева.

Турецкий "Газиантеп" хочет предложить украинскому футболисту контракт сроком на 2 года. Турецкий клуб прельщает возможность получить опытного игрока с опытом выступлений в еврокубках бесплатно. Главный тренер команды Сельчук Инан одобрил это усиление состава. В нынешнем сезоне после 22 туров "Газиантеп" идет на 10 месте в турнирной таблице чемпионата Турции.

Напомним, в донецком "Шахтере" уже нашли замену Эфиму Конопле, который летом собирается переехать за границу.

А бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал одного из лидеров "Динамо".

Между тем стало известно, почему Максим Таловеров на самом деле перешел в английский клуб "Плимут".