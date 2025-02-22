Караваєв влітку може перейти до екзотичного закордонного клубу

Олександр Караваєв у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Універсальний футболіст збірної України Олександр Караваєв влітку може змінити клуб. У нього закінчується контракт із київським "Динамо".

Закордонний клуб проявляє інтерес до досвідченого гравця, повідомляє Fanatik.

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Один із ветеранів "Динамо" Олександр Караваєв близький до відходу з клубу. У сезоні 2024/2025 захисник зіграв за київську команду 19 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та зробив 2 результативні передачі. Однак уже влітку він може підписати контракт з іншим клубом.

Олександр Караваєв перед грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди піде Караваєв

Контракт 32-річного футболіста з "Динамо" закінчується наприкінці сезону, і нову угоду поки не підписано. Це означає, що вже через кілька місяців захисник може безкоштовно піти з київської команди. І вже є претенденти на Караваєва.

Турецький "Газіантеп" хоче запропонувати українському футболістові контракт терміном на 2 роки. Турецький клуб приваблює можливість отримати досвідченого гравця з досвідом виступів у єврокубках безкоштовно. Головний тренер команди Сельчук Інан схвалив це посилення складу. У нинішньому сезоні після 22 турів "Газіантеп" йде на 10 місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Нагадаємо, у донецькому "Шахтарі" вже знайшли заміну Юхиму Коноплі, який влітку збирається переїхати за кордон.

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Тим часом стало відомо, чому Максим Таловєров насправді перейшов до англійського клубу "Плімут".