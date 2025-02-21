Сабо несподівано розкритикував одного з лідерів Динамо

Сабо назвав гравця, якого Динамо не зможе продати
Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думкою про трансферну кампанію "Динамо". Взимку київський клуб продав декілька гравців, а наприкінці сезону ця тенденція може продовжитися.
Сабо в інтерв'ю Sport.ua розповів, хто в команді не готовий до переїзду в Європу.
Керівництво київського "Динамо" під час зимового трансферного вікна продало основного голкіпера Георгія Бущана, не стало продовжувати контракти з деякими польовими гравцями, а також віддало футболістів столичного клубу в оренду. Потенційні покупці продовжують цікавитися гравцями "Динамо", влітку можливі нові трансфери. Але пропозиції про перехід отримають не всі футболісти.
Сабо критикує Піхальонка
Колишній наставник "Динамо" заявив, що один із лідерів столичної команди поки що не готовий до виступу в Європі. Досвідчений фахівець має на увазі 27-річного Олександра Піхальонка.
Півзахисник приєднався до "Динамо" влітку минулого року й одразу почав відігравати важливу роль у команді. Він провів на полі 18 поєдинків, у яких забив 5 голів і зробив 1 результативну передачу. Усе це поки що не вразило Йожефа Сабо.
"Якщо говорити про європейські клуби, то це зовсім інший рівень. Там по-іншому грають у футбол. Піхальонок такий півзахисник, який грає в середині поля і не йде у відбір. Я не бачу його як футболіста, який може зіграти в англійському чемпіонаті або будь-якому іншому з провідних у Європі", — пояснив Сабо.
Нагадаємо, експерт передрік "Динамо" великі складнощі в боротьбі за чемпіонський титул цього сезону.
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