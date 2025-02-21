Сабо несподівано розкритикував одного з лідерів Динамо

Йожеф Сабо відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думкою про трансферну кампанію "Динамо". Взимку київський клуб продав декілька гравців, а наприкінці сезону ця тенденція може продовжитися.

Сабо в інтерв'ю Sport.ua розповів, хто в команді не готовий до переїзду в Європу.

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Керівництво київського "Динамо" під час зимового трансферного вікна продало основного голкіпера Георгія Бущана, не стало продовжувати контракти з деякими польовими гравцями, а також віддало футболістів столичного клубу в оренду. Потенційні покупці продовжують цікавитися гравцями "Динамо", влітку можливі нові трансфери. Але пропозиції про перехід отримають не всі футболісти.

Олександр Піхальонок святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Сабо критикує Піхальонка

Колишній наставник "Динамо" заявив, що один із лідерів столичної команди поки що не готовий до виступу в Європі. Досвідчений фахівець має на увазі 27-річного Олександра Піхальонка.

Півзахисник приєднався до "Динамо" влітку минулого року й одразу почав відігравати важливу роль у команді. Він провів на полі 18 поєдинків, у яких забив 5 голів і зробив 1 результативну передачу. Усе це поки що не вразило Йожефа Сабо.

"Якщо говорити про європейські клуби, то це зовсім інший рівень. Там по-іншому грають у футбол. Піхальонок такий півзахисник, який грає в середині поля і не йде у відбір. Я не бачу його як футболіста, який може зіграти в англійському чемпіонаті або будь-якому іншому з провідних у Європі", — пояснив Сабо.

Нагадаємо, експерт передрік "Динамо" великі складнощі в боротьбі за чемпіонський титул цього сезону.

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