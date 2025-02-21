Сабо неожиданно раскритиковал одного из лидеров Динамо

Йожеф Сабо отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о трансферной кампании "Динамо". Зимой киевский клуб продал несколько игроков, а в конце сезона эта тенденция может продолжиться.

Сабо в интервью Sport.ua рассказал, кто в команде не готов к переезду в Европу.

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Руководство киевского "Динамо" во время зимнего трансферного окна продало основного голкипера Георгия Бущана, не стало продлевать контракты с некоторыми полевыми игроками, а также отдало футболистов столичного клуба в аренду. Потенциальные покупатели продолжают интересоваться игроками "Динамо", летом возможны новые трансферы. Но предложения о переходе получат не все футболисты.

Александр Пихаленок празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сабо критикует Пихаленка

Бывший наставник "Динамо" заявил, что один из лидеров столичной команды пока не готов к выступлению в Европе. Опытный специалист имеет в виду 27-летнего Александра Пихаленка.

Полузащитник присоединился к "Динамо" летом прошлого года и сразу начал играть важную роль в команде. Он провел на поле 18 поединков, в которых забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. Все это пока не впечатлило Йожефа Сабо.

"Если говорить о европейских клубах, то это совсем другой уровень. Там по-другому играют в футбол. Пихаленок такой полузащитник, который играет в середине поля и не идет в отбор. Я не вижу его как футболиста, который может сыграть в английском чемпионате или любом другом из ведущих в Европе", — объяснил Сабо.

Напомним, эксперт предрек "Динамо" большие сложности в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне.

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